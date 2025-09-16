En las calles Cementerio y Esperanza suman 20 días sin servicio eléctrico

Este martes 16 de septiembre se cumplieron 20 días desde que parte de las calles Cementerio y Esperanza, adyacentes al mercado municipal de Puerto La Cruz, quedaron sin servicio eléctrico, debido a que se dañaron los transformadores que funcionaban en la zona.

En un recorrido hecho por el lugar a eso de las 9:00 am se pudo observar que varios negocios estaban laborando con plantas eléctricas.

Comerciantes consultados aseguraron que aun cuando la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la alcaldía del municipio Sotillo están al tanto de la situación, hasta ese momento no les habían notificado cuándo sería restablecido el servicio.

"Han venido varias veces, ven el poste, pero no dan fecha para venir a arreglar eso. Nosotros tuvimos que sacar gran parte de la mercancía y llevarla a otros sitios para resguardarla, ya que trabajamos con queso y salchichas, por ejemplo. Ya todos tienen el reporte, pero sólo nos dicen ´estamos en eso´. Gracias a Dios no hemos tenido grandes pérdidas, pero es incómodo trabajar así", expresó el vendedor Daniel Macayo.

Un camión de Corpoelec se observó en el lugar en horas de la mañana / Foto: Arturo Ramírez

Se conoció que el 8 de septiembre, una cuadrilla de Corpoelec acudió a la calle Cementerio e instaló un nuevo transformador en uno de los postes de la zona, pero esto sólo sirvió para restablecer el servicio en un negocio y un edificio (aquí sólo 110v) que hay en el lugar.

A las 9:30 am de este martes, llegó un camión cesta de la empresa eléctrica y se estacionó cerca del poste donde están los transformadores dañados.

Ante esto, varios comerciantes salieron de sus negocios para ver si iban a restablecer el servicio, pero muchos se desilusionaron al ver que los trabajadores no tenían un nuevo transformador.

"Estamos a la expectativa, ellos han venido varias veces pero no dan información", comentó otro comerciante quien prefirió no identificarse.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez