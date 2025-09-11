jueves
, 11 de septiembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

En la zona rural del municipio Bermúdez realizaron la elección de 46 consejos campesinos

septiembre 11, 2025
La instancia servirá para impulsar la producción y la organización de los campesinos / Foto: Corresponsalía

Un total de 46 consejos campesinos fueron conformados en comunidades con vocación agrícola del municipio Bermúdez, con el objetivo de impulsar la producción y la organización popular en el sector rural.

Productores pertenecientes a las parroquias Santa Rosa, Santa Catalina, Santa Teresa y Bolívar, mediante el voto seleccionaron a sus voceros, encargados de gestionar y representarlos ante las instancias gubernamentales.

Entes

En este ejercicio democrático participaron voceros del Ministerio de Agricultura a través de entes como Instituto Nacional de Tierras (Inti), Fondo de Desarrollo Agrícola (Fondas), gobernación, Fondo de Desarrollo Agropecuario (Fondades) y la Alcaldía de Bermúdez, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Agrícola (Iadamber) y la Comisión de Economía Productiva.

El proceso electoral, que se desarrolló de manera simultánea en todo el país, busca impulsar proyectos en la primera y sexta transformación, relacionadas con la economía productiva y la conservación ambiental.

Sucre / Corresponsalía Carúpano

