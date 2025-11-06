En la Uptp Luis Mariano Rivera escogieron delegados que irán a la Constituyente Sindical

En la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera, en el municipio Bermúdez, estado Sucre, realizaron el proceso de escogencia de los delegados que representarán a la casa de estudios en la Constituyente Obrera.

En el proceso participaron unos 1048 trabajadores, quienes votaron mayoritariamente por Cruz Zabala, representante del sector obrero; Jesús Figueroa, vocero de los docentes y María Castillo, por el área administrativa. Los suplentes son Carmen Brito, Dayra Rodríguez y Ana Cristina Farías.

El coordinador del sector obrero, Cruz Zabala, destacó que la intención es adaptar el sistema sindical a los nuevos tiempos. “Fue una asamblea muy numerosa, que pasó de los mil trabajadores”.

Transformación

El representante docente, Jesús Figueroa, manifestó su satisfacción porque la convocatoria fue masiva y se convirtió “en una gran fiesta”.

Expresó que se trata de una tarea urgente, la adaptación del modelo sindical al momento histórico que está viviendo el país. “Se trata de fortalecer al país ante los ataques imperiales, el cerco a la economía, este es un nuevo modelo que viene en defensa de la patria y del trabajador”.

Figueroa señaló que la guerra de cuarta generación viene afectando a la economía y por tanto, a los trabajadores. De allí que, desde una perspectiva política, el Presidente Maduro, llamó a organizarse, por lo que procedieron a integrarse los tres sectores y escogieron sus tres voceros y sus respectivos suplentes.

Adelantó que los delegados irán a asambleas en el municipio, después en el estado y seguidamente, irán al encuentro nacional, “para la Constituyente de los trabajadores”.

