En la plaza Bolívar de Carúpano realizaron toma cultural a favor de la paz en Venezuela

En la plaza Bolívar de Carúpano, en el estado Sucre, se realizó una “Cantata por la paz, en rechazó a la política norteamericana en torno a Venezuela y las tensiones que se han generado en el Caribe con la presencia militar foránea.

Carmen Elena Rodríguez, presidenta del Instituto Municipal de Patrimonio y Cultura de Bermúdez, señaló que el evento, organizado por la alcaldía y el área de cultura del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se realizó para apoyar al gobierno nacional y demostrar que “somos un país de paz, de alegría y amor”.

Dayana Mendoza, secretaria de cultura del Psuv en Bermúdez, señaló que se trata de una toma que se llevó a cabo en todas las plazas Bolívar del país, para apoyar la paz en todo el territorio nacional, con gaitas, joropo, y otras manifestaciones.

En Bermúdez, el programa se cumplió con el grupo “Los alegres muchachos”, cultores de Playa Grande y varios cantantes locales, como Jennifer Marín.

Sucre / Corresponsalía Carúpano