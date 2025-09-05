En la calle Cementerio están sin servicio eléctrico desde hace más de una semana

Vecinos y comerciantes que hacen vida en la calle Cementerio, a pocos metros del mercado municipal de Puerto La Cruz, ya suman nueve días sin servicio eléctrico.

Algunos de los afectados por la situación afirmaron este viernes que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) conoce el caso, pero hasta la fecha no ha restablecido la energía en el lugar.

En un recorrido por el lugar, se pudo corroborar que las viviendas y negocios perjudicados por la falla en el sistema eléctrico son los que están situados del lado izquierdo, entre las calles Democracia y Cementerio.

"No es toda la calle, pero sí una gran parte, las que están más pegadas al mercado. Lo peor es que aquí hay varios negocios que hasta pagan 50 dólares por recibo de luz y aún así no les han colocado el servicio", comentó el señor Jesús Torres.

Visita de Corpoelec

Adela Pimentel, encargada de un negocio en la zona, relató que el pasado miércoles 27 de agosto, tras la fuerte lluvia registrada en la zona norte de Anzoátegui, cayó un rayo a pocos metros del sitio y desde ese momento quedaron sin servicio eléctrico.

No obstante, detalló, una cuadrilla de Corpoelec acudió al lugar y restableció la energía, pero al paso de unos minutos, volvieron a quedar a oscuros, debido a que se averiaron unos transformadores eléctricos.

"Ya se restableció la luz del otro lado de la acera, pero ahora quedamos los de esta línea, que son como unos ocho comercios, una vivienda y un pequeño edificio. No nos han dado respuesta pese a las denuncias que hemos hecho. Según hay personas que hablaron con el alcalde (Jesús Marcano), pero nada. Esto también ha afectado las ventas, sobre todo, a los de la panadería que no han podido hacer más pan ni refrigerar sus jugos. Esto es muy incómodo por el calor. Algunos sí tienen planta y están trabajando así", comentó.

Medida

Ante la cantidad de días sin luz, una vecina, quien se identificó como Carmen Molina, dijo que optó por dormir en casa de familiares para no tener que soportar el calor.

"La última vez que vinieron los de Corpoelec fue la semana pasada, pero esta semana no los hemos visto", expresó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez