En la calle 23 de Enero de Barrio Sucre llevan meses con problemas eléctricos

Quienes viven o trabajan en la calle 23 de Enero del sector Barrio Sucre, en Barcelona, suman alrededor de ocho meses con problemas eléctricos, como consecuencia de la explosión de uno de tres transformadores ubicados entre las calles Sucre y Andrés Eloy Blanco.

Personas comentaron que desde enero de este año no cuentan con energía 220V, lo que entre otras cosas se traduce en la imposibilidad de utilizar los aires acondicionados, algo que consideran grave por las altas temperaturas ambientales que suelen registrarse en la zona.

Una joven trabajadora de un local, que se identificó como Oriana, indicó que se ha hecho el reporte respectivo a las autoridades competentes en varias oportunidades. Y aunque siempre les dicen que pronto sustituirán el equipo dañado, hasta ahora no han cumplido.

Según dijo la fémina, los afectados por esta falla son todos los que residen o trabajan en la calle 23 de Enero hasta la avenida Bermúdez, incluyendo una parte de la calle Sucre.

Un hombre que trabaja en una barbería, pero que prefirió reservar su nombre, señaló que igualmente se ha visto perjudicado por el tema eléctrico al no poder encender el aire acondicionado, lo que le impide ofrecerle un mejor servicio a sus clientes.

Agregó que ahora debe trabajar con la puerta abierta, que vuelve la jornada incómoda por el ruido de los carros y motos, por ejemplo.

Ambas personas consultadas piden a la alcaldía de Barcelona, así como a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que solucionen el problema lo más pronto posible para trabajar con algo más de comodidad.

Barcelona / Javier A. Guaipo