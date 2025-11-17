En el estado Sucre se juramentaron 10 mil comités bolivarianos de base integrales (+Fotos)

En Sucre se juramentaron este sábado los comités bolivarianos de base integrales, en una asamblea en el polideportivo Felix “Lalito” Velásquez de Cumaná, que contó con la presencia de la gobernadora Jhoanna Carrillo, de la vicepresidenta de Finanzas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Yelitze Santaella, y de varios alcaldes de la entidad.

La mandataria regional especificó que se eligieron comités en 10 mil calles de Sucre, en igual número de asambleas, que se realizaron de forma organizada en todos los territorios de la entidad.

Mecanismo

Carrillo señaló que el mecanismo garantiza a cada vecino, conocer a través de los comités, cuáles son los problemas y acercarse a cada uno y organizarse.

Santaella indicó que la constitución de los comités permite seguir “transitando los caminos de la paz y de la defensa de la soberanía y de la independencia de la Patria”.

Sucre/ Corresponsalía