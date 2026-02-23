En el Barrio Los Estudiantes piden saneamiento para canal de drenaje

Habitantes del Barrio Los Estudiantes, en Barcelona, piden a las autoridades competentes que se ejecute un plan de saneamiento profundo en el canal de drenaje que bordea el sector y que los divide de El Esfuerzo III.

Según indicaron, el citado espacio está lleno de basura y maleza, razón por la que se desborda cada vez que llueve. Vecinos como José Paraguán señalaron que la calle que peor se las ve es la José Félix Rivas, pues es donde se estanca la mayor cantidad de agua.

Además del tema del drenaje lugareños mencionaron que algunas calles necesitan asfaltado, además de que en ocasiones tienen problemas con las aguas servidas, pues las mismas se desbordan en la calle y genera malos olores en la comunidad.

Tormento

El señor Paraguán comentó que cada año cuando se acerca el período de lluvias el principal problema que los atormenta es el canal. Enfatizó que el trabajo de mantenimiento, ejecutado por entes gubernamentales como parte de los planes preinvierno, no son suficientes ya que no se hacen a profundidad.

"No meten maquinaria y por ende no realizan un buen saneamiento. Queda mucha basura que la gente inconsciente lanza al canal y cuando llueve con fuerza el colapso es inevitable. Entonces quedamos nosotros entre los principales afectados porque el agua baja hacia acá", comentó.

Vale acotar que una de las calles del Barrio Los Estudiantes termina en el citado drenaje, pero varios metros de la misma permanece llena de agua, basura y vegetación, lo que deja evidencia del problema denunciado.

Otros problemas

Silvia Acosta, quien reside en la calle Independencia, afirmó que además del tema del canal hay otros que también ameritan atención, aunque, a su juicio, no con tanta urgencia.

"Hace unas semanas teníamos un problema horrible con las cloacas, que se desbordaban constantemente tanto en las calles como dentro de algunas casas. Supuestamente era a causa de la ausencia de bombas en la estación de bombeo (junto al Complejo Deportivo Yulimar Rojas en Tronconal III), pero ya bajaron", contó.

Pese a que la mujer indicó que ya no tienen inconvenientes con las aguas servidas, en la entrada a la comunidad desde la avenida 4 de Tronconal III hay un bote de líquido putrefacto que lleva meses vigente.

Acosta también mencionó que por ejemplo la calle Independencia tiene baches, al igual que otras cercanas, sumado a que el sector no tiene el alumbrado público completo.

Barcelona / Javier A. Guaipo