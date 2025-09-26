En Colinas del Neverí denuncian mal estado de alcantarillas (+Fotos)

Habitantes del sector Colinas del Neverí, en el municipio Bolívar, denuncian que las alcantarillas del cruce entre las calles Ruiz Pineda y Andrés Eloy Blanco se encuentran en mal estado.

Señalan que algunas partes de la estructura están incompletas y éstas han sido rellenadas con piedras o palos, con el fin de minimizar un poco el riesgo a la hora de transitar con un vehículo por la zona afectada.

Vecinos consultados aseguran que las alcantarillas tienen más de cinco años en "pésimo estado" y las autoridades locales no han hecho nada al respecto.

Testimonio

"Los vehículos que circulan por el sector han tenido incontables accidentes que ocasionaron pérdidas y daños en los carros, como cauchos rotos, destrozos del tren delantero, además de los daños a la carrocería. ¡Qué lástima que este sector no pertenezca a Urbaneja! Ya lo hubieran reparado", afirmó el residente Rafael Jiménez.

Además de la rehabilitación de las alcantarillas, los habitantes esperan que las autoridades realicen una jornada de asfaltado en la comunidad a fin de que sea mejorado el estado de las vías de acceso al sitio.

Barcelona / Jesús Bermúdez