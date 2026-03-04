En centros de salud de Puerto La Cruz y Barcelona están aplicando vacunas contra fiebre amarilla

Luego de que el Ministerio del Poder Popular para la Salud activara un plan especial de vacunación contra fiebre amarilla en 22 parroquias priorizadas en los estados Barinas, Lara, Aragua y Portuguesa, para hacer frente al brote de esta enfermedad en el país, el equipo de El Tiempo verificó la disponibilidad de vacunas contra esta patología en centros de salud de Puerto La Cruz y Barcelona

En el recorrido, y tras consultar con dirigentes del sector salud, se corroboró que el producto se está aplicando en un gran número de hospitales y ambulatorios de ambas ciudades.

En el caso de Puerto La Cruz, se está aplicando la vacuna contra fiebre amarilla en el hospital del Instituto Venezuelano de los Seguros Sociales (Ivss) Dr. César Rodríguez de Guaraguao, la Clínica Nazareth, el Consultorio Popular Tipo II de Oropeza Castillo y el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Donato Carmona, de la avenida José Antonio Anzoátegui (antigua Av. Gulf).

Mientras que en el CDI Fabricio Ojeda, ubicado en la Av. Municipal, están organizando jornadas especiales de vacunación contra la enfermedad en la calle.

Sitios

"Ayer se hizo en la parada del BTR (Bus de Tránsito Rápido) y hoy están en el Paseo de la Cruz y el Mar", comentó una empleada del lugar.

En el ambulatorio de Guanire, otro de los centros más populares del municipio Sotillo, no tienen disponibilidad del producto en estos momentos.

En el municipio Simón Bolívar, se está colocando la vacuna contra fiebre amarilla todos los días en el hospital universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, específicamente en el anexo pediátrico Rafael Tobías Guevara, así como en el Ambulatorio Alí Romero y la Clínica de los Trabajadores, situada en la Av. Intercomunal Jorge Rodríguez.

Así lo informó el coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud), Edisson Hernández, quien indicó, además, que en el Seguro de Las Garzas "se están organizando para realizar una jornada de vacunación contra esta enfermedad, pero no han dicho cuál es la fecha de inicio".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez