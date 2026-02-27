En Campo Claro las calles están llenas de huecos y cloacas

Habitantes del sector Campo Claro, en Barcelona, denunciaron que las calles de su comunidad están llenas de huecos y aguas servidas derramadas desde hace varios años.

Señalaron que algunas de las calles con peor aspecto son la Tibisay, Indio Mara, Udón Pérez y Urdaneta, pues todas en determinados tramos tienen la misma característica: baches, cloacas e incluso alcantarillas sin tapa, lo que además representa un peligro para conductores de carros y motos.

Vecinos como Manuel Paricuaguán añadieron que en ocasiones se les va la luz por varias horas y que el camión del aseo no pasa por todo el sector, lo que empeora la calidad de vida de todos los afectados.

"Y ahorita estamos tranquilos porque no está lloviendo, pero cuando comiencen a caer aguaceros todo empeora. Estas calles se inundan porque los drenajes están tapados y el agua puede llegarle a uno hasta las rodillas", indicó el adulto mayor.

Años de abandono

Ramón Briceño, quien tiene buena parte de su vida habitando en Campo Claro, aseguró que en la zona no ven asfaltado desde hace más de una década. Acotó que la calle Udón Pérez es de las que peor estado luce, "aunque está en una competencia con la Tibisay y la Urdaneta".

"También tenemos un canal de drenajes que ya está obsoleto. Eso lo hicieron desde el gobierno de Luis Herrera (Campins) y al día de hoy sigue hasta con las mismas tapas, pero lleno de basura", comentó.

Según dijo, la falta de mantenimiento profundo al mencionado canal es la principal causa de que sea normal para ellos convivir con las aguas servidas que se acumulan por ejemplo en la intersección entre las calles Tibisay y Udón Pérez. Detalló que de vez en cuando una cuadrilla de la alcaldía hace labores de destapar la tubería, pero considera eso insuficiente.

"Ya el mal olor no nos pega porque nos tuvimos que acostumbrar, pero es peligroso estar siempre expuestos a esa contaminación. Lo peor es que cuando llueve todo eso se mezcla y se forma una 'piscina' que a veces baja rápido y otras no tanto", aseveró.

Peligro

En la intersección entre la calle Indio Mara y Udón Pérez hay una alcantarilla que tiene la tapa a medias desde hace varios años, situación que lugareños como José Curvelo describen como un peligro.

Afirmó que en ese punto varias veces han caído carros y motos, situación que se ha repetido en el cruce entre las calles Indio Mara y Urdaneta, donde también está una alcantarilla, pero esa sin tapa y al tope de cloacas. "Hace como siete años en la Urdaneta hicieron un trabajo de una tubería, pero la calle quedó destrozada y así se mantiene", finalizó.

Barcelona / Javier A. Guaipo