En Boyacá IV denuncian que suman varios días con problemas eléctricos

Desde la comunidad de Boyacá IV, en Barcelona, denunciaron que llevan alrededor de una semana con deficiencias en el servicio eléctrico, principalmente con la corriente 220v, a causa de un transformador dañado.

Habitantes indicaron que son aproximadamente 100 viviendas afectadas, en su mayoría ubicadas en el sector 2 de la mencionada comunidad, al final de la avenida 4. Y aunque han hecho el reporte a las autoridades correspondientes, de momento no tienen una respuesta positiva.

Algunos de los perjudicados hicieron énfasis en que solo cuentan con la fase 110v y la misma es irregular. Por esa razón algunos prefieren no conectar sus electrodomésticos por temor a que se dañen, mientras que otros que sí lo hacen señalan que sus aparatos trabajan forzados.

En el aire

Una de las vecinas perjudicadas, que se identificó como Laurimar Alejandra, comentó que al sitio se ha acercado en varias oportunidades un camión con personal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), pero siempre los dejan "en el aire" porque no les dan soluciones.

Precisó que cuando inició el problema la cuadrilla acudió al llamado de la comunidad, aunque solo para quitar la fase 220v y dejar nada más la 110v, lo que generó inconformidad en los residentes del lugar.

"Esa fase tiene altos y bajos durante todo el día. A muchos se les han dañado los alimentos porque no tienen cómo refrigerarlos y nadie se hará responsable de esas pérdidas", expresó.

Necesidad

Otros vecinos contaron que el personal de Corpoelec les dijo que necesitan cambiar el transformador, pero les dieron a entender que los propios vecinos deben adquirirlo, lo que aumentó la inconformidad.

También recordaron que días atrás realizaron una protesta pacífica en la avenida 4, pero la acción no tuvo mayor efecto pues siguen en las mismas.

Barcelona/ Javier A. Guaipo