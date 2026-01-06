En Bermúdez se instaló el Congreso Bolivariano del Poder Constituyente Originario para debatir propuestas

Este martes se instaló en la sala de asambleas del Liceo Simón Rodríguez de Carúpano, en el estado Sucre, el Congreso Bolivariano del Poder Constituyente Originario, un evento que se replicó de forma simultánea en los 15 municipios de la entidad.

La legisladora y coordinadora de movimientos sociales del Gran Polo Patriótico en Sucre, Mary Benere, explicó que se trata de un proceso que se inició desde el año pasado, con la Constituyente Obrera, en la cual se debatieron los 16 motores económicos y productivos y el papel de pescadores, campesinos, emprendedores, así como áreas como salud, educación, entre otros.

Benere señaló que se realizaron asambleas comunales, con todos los sectores que hacen vida en los territorios y los participantes respondieron encuestas sobre las siete transformaciones e hicieron planteamientos en torno a las necesidades y aportes, que nutren un documento estadal, que irá a la plenaria nacional, con 27 propuestas de la entidad.

Ejes

En Bermúdez, se tocaron tres ejes de debate, contenidos en las 7T, como plan estratégico de la nación, la reforma constitucional como un horizonte político y las siete líneas de gobierno comunal, como un método de transición.

“Estamos en un proceso de transición al socialismo, desde hace algún tiempo la revolución bolivariana ha ido profundizando el gobierno popular, la participación protagónica del pueblo en la gestión de gobierno y eso es lo que estamos haciendo hoy”.

La legisladora señaló que de la asamblea se instalaron mesas de trabajos por áreas, para generar la propuesta que se llevará a la plenaria en Caracas.

Defensa

El vicepresidente del Consejo Legislativo (Cles) y directivo del Partido socialista Unido de Venezuela (Psuv) en la entidad, Ronmel Ugas, señaló que el evento obedece a las directrices que dejó sentadas Maduro y que continúa la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“No es más que la transición al socialismo, el estado comunal y la aplicación de las siete transformaciones, para garantizar la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo”.

Ugas aprovechó para expresar que están resueltos a defender la Patria y que no van a permitir que ningún gobierno extranjero, “ni ningún presidente que se cree emperador del mundo, venga a apoderarse de nuestras riquezas. El suelo de los venezolanos es de los venezolanos, la riqueza de los venezolanos es de los venezolanos. Ya no es el Tren de Aragua, ya no es el Cartel de los Soles, se les cayó la careta, es el petróleo”.

Ugas recalcó que el ideario bolivariano llevó a libertar y no a ocupar países y pidió al pueblo tener tranquilidad y confianza en la Fuerza Armada Nacional, en la presidenta encargada. “Enviar un mensaje al mundo, el único presidente seguirá siendo Nicolás Maduro Moros, hasta que este pueblo decida”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano