En Arismendi iniciaron programa de formación de jóvenes para el cultivo del cacao en cuatro comunidades

Desde este viernes 6 de febrero arrancó en Arismendi, estado Sucre, el Plan Chamba Cacao, un programa en el cual se aliaron la Corporación para el Desarrollo Económico de Arismendi (Codea) líderes cacaoteros comunitarios y la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), con el fin de profesionalizar a los muchachos en materia de cultivo del cacao.

El plan consiste en entregar las unidades de producción para la siembra a 16 líderes juveniles de las comunidades de Chacaracual, Mauraquito, Guárico Abajo y El Cuchape y formarlos como líderes comunitarios en el área de cacao.

El alcalde José Guerra destacó que este esfuerzo es parte de una visión compartida para blindar la economía local. “Gracias al apoyo de Codea y al empuje de nuestra JPSUV, estamos garantizando que el aroma de nuestra tierra nunca se apague. No estamos entregando sólo herramientas, estamos entregando la responsabilidad de administrar el futuro. Estos 16 jóvenes son la vanguardia que demostrará que el cacao es un negocio productivo, profesional y profundamente nuestro”, afirmó el mandatario municipal.

Gerencia

Destacó que el proyecto se aleja del modelo de subsistencia para implementar una estructura técnica y administrativa de alto nivel con la gestión del liderazgo comunitario.

Se impulsará el desarrollo de dos hectáreas por comunidad, donde los jóvenes administrarán cada recurso para maximizar la productividad del municipio y modelo agroforestal sostenible para asegurar ingresos inmediatos, el cacao se integrará con plantas de musáceas y cultivos de ciclo corto con el fin de dinamizar la economía joven.

El sistema garantiza la viabilidad económica y técnica desde el primer día, mientras el rubro emblemático del cacao alcanza su punto óptimo de madurez.

Desde la organización juvenil se enfatizó que el proyecto es una respuesta concreta para que los muchachos se arraiguen en su territorio, con oportunidades reales de crecimiento.

Codea será el ente que brindará acompañamiento técnico, control y seguimiento necesario para que cada hectárea se convierta en una escuela de gerencia agrícola.

Sucre / Corresponsalía Carúpano