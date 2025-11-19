En Anzoátegui habilitarán 379 centros electorales para Consulta Popular Nacional de este domingo

Este domingo 23 de noviembre se llevará a cabo la cuarta Consulta Popular Nacional del año 2025 en todo el país.

En Anzoátegui serán habilitados 379 centros electorales para los que deseen participar en la jornada, informó el director del Ministerio de Comunas en el estado, Jesús Salvador.

Precisó que activarán 461 mesas de votación y que en la entidad hay 1.417 proyectos postulados para este sondeo vecinal.

Llamado

Salvador invitó a la población a ser parte del proceso con el fin de "sellar con su voto la construcción y el futuro de su territorio".

"El material electoral ya está en el estado y la parte logística está lista. El viernes se realizará la instalación de las mesas en cada centro y el domingo la votación. El pueblo está decidido a participar por el desarrollo de su comunidad", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez