En Anzoátegui conmemorarán el Día Mundial del Alzheimer con dos actividades

En el marco del Día Mundial del Alzheimer, la fundación Alzheimer Venezuela, capítulo Anzoátegui, tiene preparada dos actividades en la zona norte de la entidad.

A través de su cuenta de Instagram, @AlzheimerAnzoátegui informó que el viernes 19 de septiembre se llevará a cabo una conferencia dedicada a informar, sensibilizar y responder inquietudes sobre la enfermedad.

La misma estará moderada por la magíster Yomaira Lizarazo, quien tratará el tema “Alzheimer: un silente que no olvida”, mientras que su colega Luisa Marcano disertará sobre “Inteligencia emocional y prevención del Alzheimer”.

La conferencia, gratuita pero con cupos limitados, tendrá lugar a las 3 de la tarde en la sede del Instituto Universitario de Tecnología Industrial "Rodolfo Loero Arismendi" (Iutirla), ubicado en la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez de Barcelona, sector Las garzas.

Quienes deseen asistir, deberán contactar a la fundación a través de sus redes sociales.

Jornada deportiva

En tanto, para el domingo 21 de septiembre está pautada la “Gran Caminata del Recuerdo”, que dará inició a las 7 de la mañana, partiendo desde la Universidad del Turismo, ubicada en la entrada de Tronconal III, en Barcelona, hasta el Paseo Andrés Bello, también en la capital anzoatiguense.

De forma opcional, los organizadores invitan a los participantes a usar una prenda morada, color alusivo a la campaña “Pregunta sobre la demencia, pregunta sobre el Alzheimer”. También piden llevar su propia hidratación.

Barcelona / Carlos Morales