Empresas Polar entra al mercado del café en Venezuela con distribución de marcas reconocidas (+Fotos)

Empresas Polar y la torrefactora CAFANCA consolidan una alianza comercial para fortalecer el mercado de café en Venezuela, combinando la excelencia en fabricación y la tradición de CAFANCA -80 años de trayectoria- con la sólida plataforma de comercialización, mercadeo y distribución de Empresas Polar, que ya cuenta con 85 años en el país.

A partir de ahora, las marcas de café tostado Café Anzoátegui y Buen Café llegarán a cada rincón con el respaldo de Empresas Polar.

"Nuestro compromiso es seguir creciendo con el país y ofrecer marcas que generen valor para nuestros clientes y consumidores. Esta nueva alianza nos permitirá llevar el mejor café a cada hogar venezolano. Hemos acompañado a nuestros consumidores durante 85 años en sus mesas y con sus arepas en cada desayuno, ahora le sumaremos un buen café”, expresó Lorenzo Mendoza, Presidente Ejecutivo de Empresas Polar, em una nota de prensa.

Materia prima

Por su parte, Luis Alberto Rodríguez, Director de Operaciones de Empresas Polar, explicó que bajo este acuerdo: "CAFANCA concentrará sus capacidades en garantizar la máxima calidad de producción en su planta ubicada en Barcelona, estado Anzoátegui, utilizando granos provenientes de los principales ejes cafetaleros del país (Andes, Centro-occidente y Oriente); y nosotros aportamos nuestra experiencia y trayectoria en el área comercial para potenciar la presencia de estas marcas en los anaqueles".

Esta alianza permite a Empresas Polar contar con una oferta integral y versátil, incluyendo café en grano, molido prémium y descafeinado, adaptándose a todos los gustos y métodos de preparación.

La incorporación de estos productos al portafolio distribuido por Empresas Polar ofrece una amplia gama de opciones para cada gusto y ocasión:

Café Anzoátegui: una marca con más de 67 años en el mercado prémium. Ofrece presentaciones de café molido en formatos de 50 g, 100 g, 200 g y 500 g. Para clientes especializados y cafeterías, tiene la presentación en granos de 1 kg; y su exclusiva línea Descafeinado en presentación 200 g y 500 g.

una marca con más de 67 años en el mercado prémium. Ofrece presentaciones de café molido en formatos de 50 g, 100 g, 200 g y 500 g. Para clientes especializados y cafeterías, tiene la presentación en granos de 1 kg; y su exclusiva línea Descafeinado en presentación 200 g y 500 g. Buen Café: marca con 36 años de tradición, posicionada en el segmento prémium con un perfil balanceado, aroma alto y notas a chocolate oscuro y canela; disponible en 100 g, 200g y 500 g.

Podrás conocer más de estas destacadas marcas de café venezolano ahora con sello de distribución de Empresas Polar en @cafeanzoategui y @empresaspolar

Sobre CAFANCA

Es una compañía fundada en 1945 por Don Salomón Trías, en Bergantín, estado Anzoátegui. Ha ofrecido café con tradición regional durante más de 80 años. Su sede actual está en Barcelona.

Es una empresa familiar, actualmente liderada por la tercera generación. Es la única empresa que produce café descafeinado nacional, utilizando un proceso 100% natural. CAFANCA es la primera empresa venezolana que cuenta con un Q Arábiga Grader bajo Licencia CQI.

