Empresarios carupaneros piden revisión de tarifas eléctricas y eliminación de cargos por reconexión

La Cámara de Comercio de Carúpano, en el estado Sucre, se pronunció este jueves en una rueda de prensa, sobre la situación eléctrica en la entidad y los daños que viene causando a la economía, con tarifas que aumentan continuamente, el cargo por mantenimiento de vertederos, los cortes programados y las fallas en el servicio.

Tulio Otero, vicepresidente del organismo, detalló una serie de situaciones que afectan la actividad productiva, y que pasan por una revisión urgente de las tarifas, cuyos montos crecen de mes en mes.

“Estamos pidiendo una reconsideración y un cálculo de lo que consumen los comerciantes en Carúpano, que no están adecuadas a la realidad económica que estamos viviendo”.

Denunció que de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) llegan a cobrar y si el empresario no paga le cortan el servicio. El cargo por reconexión es de 140 dólares, monto que le parece abusivo y oneroso para la mayoría de los pequeños comerciantes que han sido víctimas de la situación, y pidió su eliminación. La reconexión en el área residencial es de $40.

Cree que deben aplicar descuentos por las horas de racionamiento y ajustar las tarifas, sobre todo si se toma en cuenta la inflación y el desbalance cambiario que afecta al país.

Propuestas

Con relación a las fallas, señaló que Corpoelec tiene un solo camión para cubrir las averías en tres municipios: Bermúdez, Andrés Mata y Benítez, por lo que creen que la empresa requiere otros tres camiones operativos.

Agregó a las propuestas que se activen las termoeléctricas en Sucre, que trabajen a gas, para minimizar el consumo desde Guri.

Llamó al gobierno a ser claro y honesto con el tema de la administración de carga, que debe estar relacionado con la incapacidad de Guri para producir los 15.800 gigavatios que requiere el país. “Eso genera una deficiencia que es insostenible para el comercio y el pueblo de Carúpano”.

Puntualizó que hay falta de inversión, falta de mantenimiento y falta de gerencia, y recordó que en 2011 se aprobaron $380 millones para recuperar el sistema eléctrico y ahora se requieren unos $ 40 mil millones en cinco 0 15 años de acuerdo a evaluaciones de las empresas Siemens y General Electrics.

Sucre / Yumelys Díaz