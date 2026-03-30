Embajada de EE.UU. en Venezuela retoma funciones y apunta a fortalecer vínculos con diversos sectores

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela anunció este lunes la reactivación formal de sus operaciones en Caracas, destacando que uno de sus principales objetivos será impulsar la conexión entre empresarios de ambos países, así como establecer canales de comunicación con actores políticos y organizaciones de la sociedad civil.

El anuncio fue realizado por la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, quien a través de un video difundido en redes sociales expresó que este paso representa un avance significativo para la misión diplomática. “Desde hoy retomamos oficialmente nuestras funciones como Embajada de los Estados Unidos en Caracas”, señaló.

Dogu afirmó que este proceso marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambas naciones, subrayando que aún queda trabajo por delante en el marco del plan de tres fases impulsado por la administración del presidente Donald Trump, que contempla estabilización, recuperación y transición.

Por su parte, el equipo diplomático estadounidense indicó que el regreso de sus operaciones permitirá retomar labores esenciales, entre ellas el acercamiento con el sector empresarial, el diálogo con distintos sectores políticos y sociales, y la generación de oportunidades laborales dentro de la sede diplomática.

Asimismo, informaron que continuarán los trabajos de recuperación de las instalaciones con el propósito de habilitar en el futuro servicios consulares para los ciudadanos.

Caracas / Redacción web