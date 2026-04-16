Embajada: Chevron y Venezuela firmaron acuerdo tras visita de funcionario de EE.UU. a Caracas

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que esta semana el Secretario Adjunto Kyle Haustveit estuvo en Caracas para la firma de un acuerdo entre Chevron y el gobierno de Delcy Rodríguez.

Según el mensaje difundido, el acuerdo se concretó como resultado de la nueva ley de hidrocarburos y de la visita del Secretario de Energía norteamericano Chris Wright.

Asimismo, señalaron que “generar resultados tanto para el pueblo estadounidense como para el pueblo venezolano es el objetivo del plan de tres fases del Presidente (Donald Trump)”.

Caracas / Redacción web