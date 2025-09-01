El uso de la IA y su enlace con la gobernabilidad fue abordado en una charla en la biblioteca de Cumaná

El tema Inteligencia Artificial (IA) y su enlace con la gobernabilidad y la gobernanza, fue abordado en un conversatorio en la biblioteca Armando Zuluaga Blanco de Cumaná.

La ponente de la charla, la docente Lila Brazón, señaló que se trata de un proceso formativo que encabeza el Grupo Alep en todo el estado Sucre, un grupo de investigadores, que buscan aportar elementos para la formación profesional, cultural y socioeconómica de toda la población.

En la charla se dieron cita unos 100 asistentes, interesados en recibir las claves que conectan un tema que hoy apasiona a muchas personas.

Brazón adelantó que tienen planeado llevar la ponencia a Carúpano y explicó que el grupo cuenta con otros temas como la construcción del Poder Popular como un proceso inclusivo, y se están desplegando para llevar a diferentes espacios.

Sucre / Corresponsalía