El uruguayo Álvaro Recoba es el nuevo técnico del Deportivo Táchira

El exjugador uruguayo Álvaro Recoba es el nuevo entrenador del Deportivo Táchira, actual campeón del fútbol venezolano, en sustitución del entrenador local Edgar Pérez Greco, anunció el conjunto aurinegro.

"Bienvenido, profe Álvaro Recoba, estamos seguros que escribirás una página gloriosa en el aurinegro, siguiendo el histórico legado de fundadores, jugadores y técnicos charrúas que enaltecieron nuestro club", informó el club en X.

Recoba fue entrenador del primer equipo del Nacional de Uruguay entre 2023 y junio de 2024, cuando salió tras una derrota de su club por 3-0 ante el Cerro en la primera fecha del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo.

Cifras

Durante su paso por ese plantel, dirigió 37 partidos con un registro de 21 victorias, ocho empates y ocho derrotas.

Además, logró avanzar en dos etapas previas de la Copa Libertadores y accedió a la fase de grupos en la que consiguió el pase a octavos de final del torneo continental.

Caracas / EFE