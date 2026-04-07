El Tigre pasó este lunes con fallas de agua y luz

Luego de culminar la Semana Santa, este lunes transcurrió con múltiples fallas de servicios básicos, en varias comunidades de El Tigre, estado Anzoátegui.

Alrededor de las 11:00 am, la energía eléctrica se interrumpió en los sectores Inavi, Ciudad Jardín y Urbanística 2.000, restableciéndose el servicio al cabo de dos horas.

En Nueva República, Los Rosales y Hernandez Parés el corte se inició desde las 6:00 pm y se prolongó hasta las 9:00 pm.

Entre tanto, parte de la zona comercial de la avenida Francisco de Miranda quedó sin luz a eso de las 12:30 pm, hasta las 4:00 pm.

Más de 24 horas sin agua

La inestabilidad eléctrica también afectó el suministro de agua potable en sectores como San Francisco de Asís y 12 de Marzo, por más de 24 horas contínuas.

Se pudo conocer que el bombeo se paralizó a las 11:30 am del domingo y fue restablecido pasadas las 6:00 pm del lunes.

Molestia colectiva

La frecuencia con que se registran estas irregularidades sigue alimentando la molestia colectiva en la ciudadanía, al alterar las rutinas en hogares y trabajos.

Algunas personas, irónicamente, señalaron su alegría al ver que estos servicios fallaron generalmente luego de la Semana Mayor, pues temían que las deficiencias empañaran el asueto.

El Tigre / Damary Díaz