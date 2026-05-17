El Tiempo en la calle | Escombros sustituyen al asfalto en calles fracturadas de El Tigre (+Fotos)

Ante el mal estado de la vialidad y la larga espera por soluciones, los escombros se han convertido en los sustitutos del asfalto para rellenar los huecos en distintas comunidades de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

Arelis Castillo, habitante de San Francisco de Asís, comentó que constantemente una persona llega con un camión y vacía los restos de bloques y piedras en los baches. "Así medio se puede transitar mejor. No sé por qué no asfaltan", expresó.

Raicy Moreno, habitante del Inces, expuso que en su sector también aplicaron este tipo de paliativo para tratar de nivelar las calles fracturadas.

"Nuestras calles están desasistidas (…) y nos afecta ya que por aquí tenemos muchos vecinos que tienen sus carros y al pasar se va deteriorando por la calle y un repuesto ahorita está super caro como para estar cambiándolo a cada momento", comentó

Más de 20 años sin atención

Moreno mencionó que el actual alcalde de la jurisdicción, Alberto Gago, se habría comprometido con la comunidad del Inces para resolver diferentes problemas del sector, uno de estos sería la vialidad, que, aseguró, suma más de 20 años sin ser reparada.

"Nuestro alcalde cuando vino nos dio la esperanza de que nos haría un cariñito y todavía estamos esperando y confiando que nos cumpla", afirmó.

El Tigre / Damary Díaz