EE. UU. y Venezuela evalúan conectar más rutas aéreas bajo plan de la Administración Trump

La Administración de Seguridad de Transporte de los EE. UU. (TSA, por sus siglas en inglés) se encuentra trabajando activamente para conectar un mayor número de ciudades venezolanas con territorio estadounidense, según informó la Embajada de los Estados Unidos en Caracas.

Esta iniciativa se ejecuta como parte del plan estratégico de tres fases desarrollado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, orientado a reestructurar y normalizar las relaciones bilaterales con Venezuela.

Realidad

Tras la reciente reanudación de los vuelos comerciales directos entre Miami y Caracas, las autoridades norteamericanas buscan expandir la conectividad aérea hacia otras regiones del país sudamericano.

El objetivo principal de la TSA es garantizar que las terminales aéreas cumplan con los estándares internacionales de seguridad exigidos, facilitando así el tránsito seguro, directo y eficiente de pasajeros entre ambas naciones en el corto plazo.

Caracas / Redacción Web