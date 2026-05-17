Delegación de UE recorre 12 kilómetros de Caracas en bicicleta para apoyar a la comunidad LGTBI

La Delegación de la Unión Europea (UE) en Venezuela mostró este domingo su apoyo a la comunidad LGTBI, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, con un recorrido en bicicleta de 12 kilómetros por el oeste de Caracas.

"Es importante hacer actividades para todos los grupos que sienten que no están totalmente integrados o que no están totalmente aceptados en una sociedad", señaló a EFE María Antonia Calvo, jefa de la Delegación de la UE en el país suramericano, desde Montalbán, punto de inicio del recorrido en el oeste de Caracas.

Calvo sostuvo que las sociedades pueden llegar a su punto máximo de prosperidad cuando aceptan a cada persona tal como es.

Más palabras

"Nosotros pensamos que hay que visibilizar y que hay que hacer que la gente comprenda que esta es la sociedad venezolana, que esto es parte de Venezuela, que esto es parte de la humanidad", añadió.

Por su parte, la encargada de negocios de Países Bajos en Venezuela, Carmen Gonsalves, indicó a EFE que es necesario hacer este tipo de actividades para poder erradicar la violencia, el acoso y la discriminación contra la comunidad LGTBI "en todo el mundo".

"Es un problema que existe en muchos países del mundo, todavía no es un mundo seguro para la diversidad, para las personas de la comunidad LGTBI en particular", apuntó.

El Día Internacional contra la LGTBIfobia conmemora la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tomada en 1990, de desclasificar la homosexualidad como una enfermedad mental.

Caracas / EFE