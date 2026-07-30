El Tiempo en la Calle | Apagones golpean con fuerza a ciudadanos de la zona norte de Anzoátegui (+Fotos)

"¿Cuándo llegará la luz?" Esta es una de las preguntas que más se han hecho habitantes de la zona norte del estado Anzoátegui en los últimos días, tras el incremento de apagones en los diferentes sectores.

Es el tema del que todos hablan en sus casas, en las paradas del transporte público, en las colas del banco, en las bodegas y en cualquier lugar donde se reúnan varias personas.

Y no es para menos, pues ya los cortes del servicio eléctrico no son dos o tres veces a la semana y por espacio de dos o tres horas, ahora las interrupciones son diarias y hasta por más de siete horas en algunos casos.

Desde niños, hasta ancianos, todos son golpeados por los recurrentes apagones en el área metropolitana de la entidad.

Esto ha llevado a más de uno a descargar su rabia con una cacerola o expresar su malestar a través de las redes sociales.

El equipo de El Tiempo recorrió diferentes sectores para conocer las impresiones de los vecinos y el descontento se hizo notar en cada testimonio.

Voces de los perjudicados

En Tierra Adentro, Puerto La Cruz, minicipio Sotillo, el jubilado Dionis López aseguró que en la zona se iba la luz "un día sí, un día no", pero "ahora se va a cada rato".

Señala que desde hace un mes aumentaron los cortes eléctricos y que no han reportado la situación a las autoridades porque "hacen caso omiso".

Damelys González, un ama de casa que vive en el sector Aldea de Pescadores, comentó que se han quedado sin energía hasta cuatro veces en un mismo día, y algunos se han prolongado por hasta más de seis horas.

“Lo que estamos viviendo en este sector es tremendo, te imaginas si uno tiene un mercadito, se le pierde todo. Los aparatos se queman y nadie va a responder por eso, ahora cuesta demasiado comprar una nevera, un aire”

La mujer añadió que la situación en su sector ha empeorado con el pasar de los días y constantemente debe soportar calor y el ingreso de plagas en sus viviendas.

“Hay niños pequeños y las plagas traen enfermedades. Por favor, pido al gobierno que se aboque, no es lo mismo una hora sin luz a seis o siete horas sin luz, es tremendo”, agregó.

En Los Yaques, otra zona popular de la ciudad porteña, las interrupciones del servicio también se extienden por espacio de cinco horas en la actualidad.

El técnico en refrigeración, Gustavo Rojas, manifestó que ya están adaptados y que tienen que "aguantarse" la situación.

"Hay momentos en que nos calamos cinco horas, luego llega y se vuelve a ir. Eso también afecta el agua, porque no podemos prender las bombas y sin eso no llega el agua a las casas", acotó.

Testimonios de la capital

En las comunidades del municipio Simón Bolívar las quejas también son constantes y numerosas.

Según reportes de vecinos consultados, al igual que en Sotillo, en la jurisdicción ahora hay más racionamiento eléctrico que hace un mes.

"Antes eran tres horas, pero ya las pusieron en cinco o seis. A veces la luz se va dos horas, viene y se vuelve a ir, así se le quemó un teléfono a mi hermana. Se fue la luz y cuando lo fue a desconectar, el teléfono no prendió. Mi mamá está pensando en comprar ventiladores de pilas para ayudar un poco con el calor", dijo el mecánico Javier Perfecto, residente del Barrio Corea.

Otros, como el licenciado en Educación Pedro Luis Amaricua, no han podido disfrutar de sus vacaciones ni relajarse luego del periodo escolar, porque en donde reside, el sector 29 de Marzo de Barcelona, le ha tocado soportar largas horas sin el servicio eléctrico.

“Ese es el pan nuestro de cada día, los apagones duran de cinco a seis horas, si no se va en la mañana, se va en la noche”, expresó.

Además, comentó que a la situación de los apagones se le ha sumado la explosión de un transformador que los dejó sin energía 220v.

A la espera de soluciones

“Estamos esperando a ver si hay solución, hasta ahora no nos han dado respuesta y ahora con las lluvias, imagínate. Que le metan pecho directamente a esto, aquí hay niños y adultos mayores, y cinco horas sin luz es demasiado”, finalizó.

Mientras tanto el técnico en reparación de radiadores, René Caraballo, relató que sus labores en el taller situado en El Esfuerzo II se han visto notablemente afectadas por los constantes apagones.

“Desde hace un mes aproximadamente la luz se va todos los días por cuatro horas, a veces durante un poco más, fijo a partir del medio día se va".

Esto, precisó, también ha afectado sus ganancias y su plan de trabajo, ya que durante su jornada utiliza un compresor a presión y cuando se queda sin energía, debe dejar el trabajo para el siguiente día. “Estoy limitado a la mañana”, concluyó.

Zona Norte / Jesús Bermúdez / Ismelvia Dugarte