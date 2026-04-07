El Tiempo en la calle | Adultos mayores denuncian que no les reconocen exoneración de pasaje en El Tigre

La población de la tercera edad en El Tigre, al sur del estado Anzoátegui, vive un drama constante en las unidades de transporte público que operan en la ciudad, donde, según manifiestan, no se les estaría reconociendo la exoneración total del pasaje urbano, que se establece en Gaceta Oficial vigente.

José Torres comentó que siempre que aborda algún vehículo en la ruta le exigen el pasaje y suele cancelar la mitad del monto. Dijo que cuando reclama el descuento como adulto mayor, supuestamente, los transportistas niegan el beneficio alegando que deben comprar gasolina dolarizada.

Yaima Gamardo afirmó que en efecto no existe ninguna gratuidad para estos pasajeros. Adicionalmente, denunció que serían ignorados por los choferes para no tener que recibir pagos incompletos.

"Tenemos que pagar el pasaje mínimo en 100 bolívares, si es en autobús, y 150 bolívares, si es en carrito (…) Cuando dicen eso de que el pasaje es gratis, ellos (los conductores) nos ven el cabello blanco y no se paran, ellos siguen de largo como si nosotros no existieramos", lamentó Gamardo.

Pago sobre el desconocimiento

Cledis Dimas contó que también toma el transporte cancelando un porcentaje y en ocasiones el precio regular del pasaje, sin saber que la ley la exonera. A su juicio, esto en parte se debe a que el gremio del volante no brinda la información adecuada a los usuarios para prestar el servicio reglamentario.

"A ellos no les interesa mucho que se les diga a las personas de tercera edad que no están obligadas a pagar, como que no les conviene", exclamó.

Varios de los consultados, además, coincidieron en que es necesario solicitar un subsidio del Estado venezolano para el sector transporte, a fin de que sus gastos no golpeen el bolsillo de los pasajeros de mayor edad y del ciudadano de a pie en general.

El Tigre / Damary Díaz