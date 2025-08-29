El Tiempo: 67 años escribiendo la historia del pueblo oriental

Por 67 años el diario El Tiempo ha sido parte de la tradición y la voz del pueblo oriental.

Un compromiso con el periodismo que ha dejado huella, no solo en las noticias del día a día, sino en el orgullo de los lectores de la región.

Fundado el 29 de agosto de 1958, El Tiempo se transformó en diario de circulación regular en 1978 junto al nacimiento de la editorial Editores Orientales C.A.

Posteriormente, en 1980 Jesús Márquez asumió el control del periódico, dejando una impronta de ética y profesionalismo que se extendería a lo largo de las décadas siguientes.

Tras su fallecimiento en 1986, la dirección quedó en manos de su esposa, Gioconda Rodríguez de Márquez.

El Tiempo ha sido tres veces ganador del Premio Nacional de Periodismo, ubicándolo como uno de los diarios regionales más reconocidos de Venezuela. En 1982 recibió el galardón por su labor informativa regional y su aporte a la prensa venezolana. En 1989 fue nuevamente premiado su prestigio como medio de referencia en el oriente del país y en 1990 obtuvo el reconocimiento gracias a su suplemento “Caballito de Mar”, dedicado a los niños.

En el año 2002 se inauguró una nueva sede, una imponente edificación con una imprenta de avanzada, en la avenida Municipal de Puerto La Cruz.

Bajo la dirección de María Alejandra Márquez, se inició un exitoso proceso de diversificación que incluyó avances importantes, nuevas publicaciones y la expansión de la cobertura a distintos entidades, incluyendo el estado Sucre. En 2005 se lanzaron varias ediciones regionales y la revista Ardentía. En 2010 comenzó la distribución del diario popular El Mío y la revista de arquitectura Urbania.

En los años siguientes y a pesar de las dificultades, por escasez de papel y crisis económica, El Tiempo nunca dejó de lado su compromiso con la información y la población de Anzoátegui.

Aunque en 2018 dejó de circular a diario y pasó a formato semanal, sus entregas nunca disminuyeron en calidad, dando un valioso aporte a la comunidad.

Aparte de la valiosa conducción de Jesús Márquez, Gioconda Rodríguez de Márquez y María Alejandra Máquez, El Tiempo ha contado con la labor de profesionales reconocidos como Magda Llovera, Elizabeth Laya “Chabela”, Domingo Matute, Rafael Delgado y Mary León entre muchos otros que colaboraron con el desarrollo del periodismo en el país. En 2021 cerró la rotativa, pero su compromiso con la labor periodística continuó en formato digital.

Para el mes de julio del presente año, el alcance en Redes Sociales ha registrado cifras significativas.

En Instagram se contabilizaron 1 millón 481 mil 647 cuentas alcanzadas, en Facebook 826 mil 912 y en la página web 76 mil 996 usuarios.

El Tiempo sigue celebrando años de confianza y cercanía con sus lectores y lo continuará haciendo en el futuro.





Redacción web / Rodolfo Baptista