El SNTP: Hubo resolución de un desacuerdo entre periodistas Mozo y Blanco, tras una denuncia pública

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) confirmó este viernes la resolución de la controversia generada tras la denuncia pública formulada por el periodista Reynaldo Mozo, luego de que el también comunicador Richard Blanco Bencomo interviniera para aclarar el incidente, ofrecer disculpas públicas y desestimar cualquier trasfondo discriminatorio en el hecho.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por la organización gremial, Blanco se puso en contacto directo con el sindicato para abordar el desacuerdo derivado de la labor informativa, asegurando que se trató de un malentendido propio de la dinámica del ejercicio periodístico. Durante el contacto, el profesional rechazó de forma categórica que sus acciones respondieran a motivaciones racistas o de trato discriminatorio, postura que el gremio valoró como un paso hacia el diálogo y el respeto mutuo entre colegas.

Por su parte, Richard Blanco Bencomo hizo públicas sus disculpas a través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X. En la publicación, dirigida formalmente a Mozo, el comunicador admitió el malestar generado por sus palabras tras la finalización de un evento profesional en las inmediaciones de Plaza Venezuela.

Palabras

"La verdad se construye al considerar todas las perspectivas. Mis palabras y mi postura sé que te causaron malestar, te presento mis disculpas públicas y sinceras por dicha confusión", manifestó Blanco en su declaración.

Asimismo, el periodista aprovechó el pronunciamiento para instar al SNTP a garantizar el derecho a la defensa y la exposición de versiones de todas las partes involucradas antes de emitir fijaciones de postura oficiales en eventuales conflictos futuros, reafirmando su disposición a seguir ejerciendo la profesión bajo un marco de entendimiento gremial.

Caracas / Redacción Web