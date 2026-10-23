Anzoatiguense Ángel Reyes comandó la victoria de Navegantes sobre Caribes

En un gran juego de pelota en el que se reencontraron los protagonistas de la final de la temporada pasada y con una sólida labor de parte del cuerpo de lanzadores, los Navegantes del Magallanes superaron 4 carreras por 1 a Caribes de Anzoátegui este jueves 22 de octubre en el primero de una serie de dos choques en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa de Magallanes, informó que una noche inolvidable vivió el anzoatiguense Ángel Reyes con el madero, pues el slugger encabezó la ofensiva naviera al batear de 3-1 con un cuadrangular, tres empujadas y una anotada.

A su vez, el oriundo de Barcelona firmó una jornada en la que su nombre quedó registrado en los libros de historia al llegar a las 200 impulsadas en su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y se convirtió en apenas el cuarto toletero en la historia de la Nave en conectar al menos un jonrón en cuatro compromisos corridos, según el periodista e historiador Tony Flores.

Palabras de Reyes

“Hay que darle gracias a Dios por la victoria de hoy, el equipo se vio muy bien hoy, iniciamos el juego arriba en la pizarra y creo que el bullpen se mantuvo firme e hicieron una buena labor, creo que están hechos de calidad y hoy (jueves) se vio lo que es nuestro bullpen de verdad. Estoy muy contento por la victoria de hoy debido a que comenzamos la semana ganando”, declaró el Reyes.

“Muy contento porque en ese turno salí a buscar ese pitcheo y hacer una buena conexión, quería llevar la bola a los jardines porque necesitaba empujar esa carrera y gracias a Dios salió del parque”.

El encuentro contó con un gran protagonista en cuanto a pitcheo se refiere, pues Victor Vargas registró su segunda actuación dominante sobre el montículo. El diestro lanzó 4.0 entradas impecables sin permitir carreras, donde permitió cinco imparables, cedió solo un boleto y abanicó a cinco bateadores para congelar a los bates de La Tribu.

Producción filibustera

La producción ofensiva del choque arrancó en la propia primera entrada, donde los bucaneros fabricaron tres carreras producto de un cuadrangular remolcador de tres rayitas de Ángel Reyes con el que anotaron José Gómez y Tucupita Marcano. Luego, en el quinto capítulo entró el relevista Dillon Tate y el conjunto aborigen le realizó una carrera gracias a un sencillo de Balbino Fuenmayor para que anotara Gabriel González. Enseguida, en la baja del mismo episodio, Cooper Kinney sonó un vuelacercas solitario y así la papeleta culminó 4x1.

De allí en adelante, el relevo de la Nave fue imbatible, pues entre Wilmer de Jesús Flores, Enderson Franco, Osvaldo Berrios y Felipe Rivero se combinaron para 4.0 capítulos en blanco con dos imparables, un pasaporte y cuatro abanicados.

En los totales, Wilmer de Jesús Flores (1-0) se adjudicó su primer lauro de la temporada mientras que Joander Suárez (0-1) perdió el compromiso y Felipe Rivero obtuvo su primer salvado. Magallanes volverá a su feudo mañana viernes para medirse nuevamente a Caribes de Anzoátegui donde buscarán su segunda victoria corrida con el derecho Ismael Agreda en la loma.

Valencia / Redacción Web