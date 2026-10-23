viernes
, 23 de octubre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Rotura de tubería de aguas blancas anegó por unos minutos un tramo de la Av. Intercomunal (+Fotos)

octubre 23, 2026
Las calles de Sierra Maestra estuvieron repletas de barro / Fotos: Cortesía

La rotura de una tubería de aguas blancas anegó por unos minutos la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, a la altura del Gimnasio Vertical de Puerto La Cruz, en horas de la mañana de este viernes 23 de octubre.

La situación causó alarma entre conductores que pasaban por la zona y vecinos de los sectores cercanos, Sierra Maestra e Isla de Cuba.

Cuadrilla

No obstante, pasadas las 10:40 am, se observó una cuadrilla de la Hidrológica Venezolana (Hidroven) en el sitio y el líquido había mermado casi al 100%.

Se conoció que la tubería averiada está situada dentro del estadio de béisbol de Los Bomberos de Puerto La Cruz.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

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