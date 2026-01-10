El pesista Ángel Luna fue premiado como Atleta del Año en el municipio Bermúdez durante 2026

El pesista Ángel Luna, oriundo de la población de Guaca, con múltiples preseas durante el 2025, se alzó este viernes con el título de Atleta del Año en el municipio Bermúdez del estado Sucre, durante la celebración del Día del Deporte en el Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano.

El atleta, quien es hijo del pesista olímpico Julio Luna, manifestó su satisfacción por el galardón y adelantó que este año se concentrará en la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Luna dijo que durante el año 2025 se esforzó al máximo para lograr los triunfos que avalan el galardón, pese a las lesiones que sufrió. El pesista fue premiado en el área de Alto Rendimiento.

Además, se otorgó la mención especial al corredor de fondo Nerit Marval y en el área de Masificación Deportiva, la también pesista Diana Bellorín, fue galardonada por sus logros. Richard Rivera, entrenador de pesas, fue el premiado en su categoría.

Los premios los otorga la Alcaldía de Bermúdez, que reconoció el esfuerzo del grupo de atletas en este ciclo deportivo.

Merecidos

Rafael Ramírez, presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Bermúdez, resaltó la significación de la fecha, con la celebración de la misa del deporte y la bendición a los atletas, que llevó a cabo el presbítero Jesús Villarroel.

Sobre los premios, Ramírez destacó que se trata de tres deportistas que destacaron a nivel nacional, por lo que se trata de galardones bien merecidos. “Van en ascenso y son dignos representantes de nuestro municipio y de nuestro país”.

Destacó el crecimiento del sector deportivo en estos cuatro años de gestión, que inició cuando estaban saliendo de la pandemia y ahora los atletas están desarrollando su potencial. “Estamos creciendo más en cada disciplina que hemos abordado”.

Adelantó que este año se enfocarán en la masificación y en el rescate de los espacios deportivos, importantes para el desarrollo de los atletas.

Fecha

La celebración del Día del Deporte, pautada inicialmente para el 6 de enero, su fecha habitual, se pospuso para este viernes en la sala de teatro del ateneo, con la celebración de la misa y la sesión especial, que fue presidida por el concejal Raibert Arrieta.

El orador de la fecha fue el docente y entrenador Luis Díaz, quien expresó su satisfacción por haber sido seleccionado para la tarea. “El deporte también genera salud mental para el ser humano”, recalcó.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano