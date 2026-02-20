El parque de Disney en Florida lanza la primera competencia de 'influencers' hispanos

El Walt Disney World Resort lanzará este domingo en Florida el primer 'WDW Hispanic Influencer Challenge', competencia entre 10 creadores latinos, en particular de Argentina, Venezuela y Puerto Rico, incluyendo al venezolano Óscar Alejandro, quien estuvo detenido por sus videos de YouTube.

Además de Alejandro, detenido en marzo de 2024 en el aeropuerto de Caracas por supuestos delitos de terrorismo y actos de odio que un juez desestimó después, estarán también las venezolanas Leyla Star y Daniela Dib, así como la argentina Sol Carlos.

La lista la completan los puertorriqueños Iván Emilio, Franco Micheo, Juliana Rivera, JC Martínez, Gabriela Short y Miredy Rivera, "quienes representan una amplia variedad de voces latinoamericanas en 'lifestyle', viajes, entretenimiento y cultura", apuntó Walt Disney World Resort en un comunicado este jueves.

Competencia

Los creadores hispanohablantes competirán del 22 al 27 de febrero en retos interactivos en el parque de diversiones de Disney al suroeste de Orlando.

"La iniciativa destaca atracciones favoritas, populares personajes, nuevas atracciones y espectáculos y la amplia oferta de gastronomía y entretenimiento del destino, mientras conecta con las audiencias mediante contenido en tiempo real y una competencia amistosa", prometió la compañía.

El parque ha realizado ya dos ediciones del 'Latin America Influencer Challenge', pero en esta ocasión los creadores son hispanos radicados en Estados Unidos, donde representan estados clave como California y Florida, además de Puerto Rico.

Con ello, Disney busca "la expansión estratégica del programa al mercado hispano" en Estados Unidos, así como comprometerse con la narración culturalmente relevante y la conexión auténtica con las audiencias hispanas".

Miami / EFE