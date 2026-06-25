El mundo se vuelca sobre Venezuela con equipos de rescate y ayuda humanitaria

La comunidad internacional comenzó este jueves a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos, con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.

Países con amplia experiencia en la respuesta a desastres sísmicos, como México y Chile, anunciaron el envío de equipos especializados, mientras que EE.UU. desplegó rescatistas y Naciones Unidas coordina una respuesta internacional para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y atender a los miles de afectados.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana, conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren casi simultáneamente en la misma zona, según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el estado costero de La Guaira, vecino a Caracas, fue declarado «zona de desastre natural» por la magnitud de los daños, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros y las autoridades han contabilizado al menos 30 réplicas desde los dos movimientos principales.

El continente americano se pronunció sobre la catástrofe

Por su parte, México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el contingente evaluará las necesidades sobre el terreno antes de decidir un eventual refuerzo de la misión.

Chile, uno de los países más expuestos a terremotos del mundo, también anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras una conversación entre el presidente José Antonio Kast y Rodríguez.

En cuanto a EE.UU. dijo que desplegará equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la prioridad inmediata es localizar a personas atrapadas entre los escombros y señaló que Washington evaluará posteriormente cómo colaborar en la reconstrucción de infraestructuras y telecomunicaciones.

Panamá, República Dominicana y El Salvador también enviarán rescatistas, mientras que Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y equipos especializados de gestión del riesgo para un eventual despliegue.

Cuba informó que su misión médica en Venezuela participa desde el primer momento en la atención a los damnificados y, al tiempo, Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay ofrecieron ayuda a Caracas.

Por su parte, Haití, que sufrió el devastador terremoto de 2010, aseguró comprender con «especial sensibilidad» el sufrimiento del pueblo venezolano.

Del mismo modo, Canadá prepara el envío de ayuda humanitaria y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyo gobierno mantiene profundas diferencias políticas.

Ayuda desde otras partes del mundo

China, uno de los principales aliados políticos y económicos de Venezuela, aseguró que está dispuesto a proporcionar «toda la ayuda» que esté a su alcance, de acuerdo con las necesidades del país.

Rusia, entretanto, expresó su solidaridad con el «amigo pueblo venezolano» y afirmó que atenderá «con prontitud» cualquier solicitud de asistencia.

Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro. El presidente Emmanuel Macron aseguró, tras hablar con Rodríguez, que París está dispuesto a actuar junto a sus socios europeos para atender las necesidades que planteen las autoridades venezolanas.

Países Bajos enviará un contingente de al menos 60 especialistas, entre bomberos, médicos, ingenieros y perros de rescate, y reservó hasta dos millones de euros para financiar la misión.

Libia transmitió sus condolencias, Argelia expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos de socorro e Israel por su parte, dijo que ha comenzado los preparativos para un eventual despliegue de una delegación humanitaria.

Organismos internacionales y personajes reconocidos manifestaron su ayuda

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) aseguró estar «completamente movilizada» y coordina un rápido despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano, mientras que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) indicó que está preparado para ampliar su asistencia conforme se conozca el alcance de las necesidades.

La solidaridad también llegó desde el Vaticano. El papa León XIV dispuso una primera ayuda de 100.000 euros, que será canalizada a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

La Unión Europea puso en marcha el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y coordinó, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa.

Madrid / Caracas / EFE