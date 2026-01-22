El MAS celebró en Sucre su 55 aniversario con el planteamiento de una Ley de Amnistía General

La dirigencia y militancia del Movimiento al Socialismo (MAS) en Sucre celebró su 55 aniversario con una misa de acción de gracias en la Iglesia Santa Rosa de Cumaná, oficiada por el sacerdote Rafael Gil.

Durante la celebración, el párroco hizo referencia a la parábola del trigo y la cizaña como reflexión sobre el reto que tiene la política de separar lo bueno de lo malo. Felicitó al MAS por este nuevo aniversario y recordó a sus líderes fundadores Teodoro Petkoff, Argelia Laya y Pompeyo Márquez quienes fueron defensores de la democracia venezolana.

El acto contó con la presencia de Jesús Castillo, secretario general, y Miguel Jazzan, presidente de esa organización política. Luego realizaron una rueda de prensa donde resaltaron la necesidad de recuperar a Venezuela mediante la reconciliación, el diálogo, la educación ciudadana y la meritocracia.

Propuestas

Al respecto, hicieron referencia al documento nacional que emitió esa organización y que expone entre otras propuestas la necesidad de respetar la Constitución y a los poderes del Estado como marco de convivencia política.

Asimismo, la reconciliación como proceso colectivo de reparación y reconstrucción de vínculos sociales, la paz como estabilidad institucional, seguridad jurídica y condiciones materiales dignas, así como el equilibrio y pluralidad, respeto y reconocimiento en la valoración crítica de todos los actores políticos.

Proponen además, la derogatoria del artículo 5 del Decreto de Conmoción Exterior y la puesta en ejecución de una Ley de Amnistía, Reconciliación y Paz, con liberación plena de todos los presos políticos y retorno de exiliados.

También incluyen en sus planteamientos la reinstitucionalización de los poderes públicos y la reintegración de partidos, sindicatos, gremios y asociaciones civiles.

El documento, publicado este lunes, con motivo del aniversario de la tolda, contiene planteamientos políticos, pero también en el aspecto social y laboral.

