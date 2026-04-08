El juez impide a defensa de Maduro compartir pruebas con otros acusados

Un juez federal en Nueva York dictaminó que el equipo legal del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, no podrá compartir el material probatorio del caso con otros acusados que permanecen prófugos. La decisión, emitida por el juez de distrito Alvin Hellerstein, representa una victoria procesal para la Fiscalía estadounidense.

Según informes de la agencia EFE, el magistrado determinó que "no es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa" en esta etapa, rechazando así la moción de los abogados de Maduro que buscaban una excepción para intercambiar evidencias con individuos de "interés común".

El Departamento de Justicia argumentó con éxito que permitir que las pruebas sensibles lleguen a manos de los coacusados que aún se encuentran en Venezuela —incluyendo a Héctor "Niño" Guerrero"— supondría un riesgo crítico para la seguridad de los testigos.

Temor

Medios estadounidenses como Fox News han destacado que las autoridades temen que el régimen pueda utilizar dicha información para identificar y tomar represalias contra familiares de quienes colaboran con la justicia.

Maduro y Flores, quienes permanecen detenidos en Brooklyn desde principios de este año bajo cargos de narcoterrorismo, también recibieron un revés adicional cuando el juez Hellerstein se negó a desestimar los cargos principales en su contra.

La orden de protección establece que el material catalogado como sensible solo podrá ser revisado por los acusados bajo custodia y sus defensores legales directos. Mientras tanto, la justicia de EE. UU. mantiene vigentes las recompensas millonarias por la captura de los implicados que permanecen fuera de su jurisdicción, reafirmando que el proceso continuará bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Nueva York / EFE