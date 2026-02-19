El expríncipe Andrés abandona comisaría horas después de ser detenido

El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue fotografiado este jueves a su salida de una comisaría de Norfolk (este de Inglaterra) casi 10 horas después de haber sido arrestado por la Policía británica bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto Jeffrey Epstein, publican medios británicos.

La Policía de la región del Valle del Támesis, que dirige la investigación, confirmó en un breve comunicado que había liberado bajo investigación a un hombre «de unos sesenta años», el cual había sido arrestado este jueves en Norfolk (este de Inglaterra), y que había dado por concluidas sus pesquisas en la zona, sin llegar a identificarlo como Andrés.

Sin embargo, el exduque de York, que cumplió hoy 66 años, fue fotografiado este jueves en el interior de un coche a la salida de la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk (este de Inglaterra), donde había sido interrogado por las autoridades tras ser arrestado esta mañana en su finca privada de Sandringham.

Imagen

En la imagen, tomada casi después de 11 horas de su detención, se puede observar a Andrés reclinado en el asiento trasero del vehículo con los ojos muy abiertos y las manos entrecruzadas.

Las autoridades del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, lugar donde residía Andrés hasta el reciente abandono forzoso de su mansión de Royal Lodge, indicaron que la investigación en varias propiedades de la región de Berkshire todavía siguen en curso.

Tras conocer la detención, el rey Carlos III emitió esta mañana un breve comunicado en el que expresó su «profunda preocupación» por el arresto de su hermano Andrés, si bien se mostró de parte de las autoridades, defendió que «la ley debe seguir su curso» y mantuvo su agenda pública.

Londres / EFE