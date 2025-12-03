El ecuatoriano Gabriel Terán y la venezolana Rosa Martínez se llenan de oro en el triatlón

El ecuatoriano Gabriel Terán y la venezolana Rosa Elena Martínez ganaron este miércoles el triatlón de los Juegos Bolivarianos y también se llevaron el oro por parejas, al haber completado la prueba con el menor tiempo después de sumadas las de los dos participantes.

En la clasificación masculina, Terán quedó primero con un tiempo de 55 minutos y 19 segundos; mientras que la medalla de plata fue para el chileno Mateo Mendoza, con 55 minutos y 25 segundos; y el bronce para el colombiano Carlos Javier Quinchará, con 55 minutos y 26 segundos.

En mujeres, Martínez llegó primera la meta al terminar con un registro de 1 hora y 8 segundos, seguida de la chilena Dominga Jácome, medalla de plata con solo dos segundos por detrás; y la colombiana María Carolina Velásquez, bronce con una marca de 1 hora y 59 segundos.

Duplas

Por parejas, Terán y su compañero Juan José Andrade se subieron a lo más alto del podio con un tiempo de 1 hora, 50 minutos, 50 segundos y 3 centésimas; mientras que Martínez hizo lo propio en la categoría femenina con su compatriota Génesis Ruiz para dar a Venezuela el oro con 2 horas, 1 minutos, 47 segundos y 79 centésimas.

Las pruebas de triatlón se componen de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo de 10 kilómetros de carrera.

Hasta este miércoles, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 242 metales, de los cuales 96 son oros; le sigue Venezuela con 209 medallas, de ellas 67 oros; y Perú, con 178 preseas, entre ellas 51 oros.

Lima./ EFE