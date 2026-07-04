El doble terremoto de Venezuela en cifras

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

1.- Fallecidos y heridos

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, elevó este viernes a 2.645 la cifra de fallecidos y a 12.666 las personas que resultaron heridas, en un mensaje publicado en Telegram donde no ofreció un balance sobre el número de desaparecidos.

Los españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela ascienden a 32, informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que redujo a 142 la cifra de desaparecidos entre sus nacionales tras localizar a once bajos los escombros.

El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

2.- Equipo de rescate

En el desglose oficial, el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 6.462 personas habían sido rescatadas.

Algunos grupos de rescatistas internacionales, que ascendía el jueves a 3.000, según cifras de la ONU, comienza a abandonar las zonas afectadas a medida que disminuye la probabilidad de encontrar personas con vida.

Uno de los puntos donde se centran ahora parte del operativo es un edificio de la población de Caraballeda, en el asolado estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), donde quedó atrapado Fabio, un niño de 9.

Un grupo de rescatistas de España, Portugal y Venezuela desplegó hoy drones y perros para evaluar el rescate del pequeño bajo la atenta mirada de sus padres y abuela. Los rescatistas hicieron pruebas térmicas y rastrean si hay signos de vida bajo los escombros, ya que la familia del niño asegura haberlo oído, aunque el equipo no ha logrado hallar pruebas.

Además, numerosos venezolanos se han integrado a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, hay más de 17.800 voluntarios.

3.- Réplicas

Tras los dos grandes terremotos del 24 de junio, Venezuela ha registrado 890 réplicas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este viernes más de una decena de sismos, con magnitudes comprendidas entre 3,1 y 2,5.

4.- Ayuda humanitaria

Ecuador envió este viernes un cuarto vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela, cargado con ocho toneladas, que se suma a los otros tres enviados en la última semana al territorio venezolano. Desde el inicio de la emergencia, Ecuador ha enviado más de 30 toneladas de ayuda humanitaria, entre agua, insumos de higiene, víveres y otros productos de primera necesidad.

Por otro lado, empresas, entidades e instituciones públicas y privadas se volcaron desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos. Hasta el momento se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y continúa con la recogida de material de primera necesidad.

La cantante española Rosalía realizó, por su parte, una importante donación económica a Unicef para apoyar a la infancia afectada por los terremotos, según anunció la agencia de la ONU en sus redes.

5. Daños

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La NASA, a partir de imágenes satelitales, indica que los temblores podrían haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Por su parte, el Gobierno detalló hoy en su última actualización que unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda y que 86.117 familias han sido atendidas, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.

Mientras que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 los ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.

Caracas / EFE