El danés Mads Pedersen se impone en Monforte de Lemos y Vingegaard sigue líder

El danés Mads Pedersen (Lidl Trek) se ha impuesto en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km, en la que se mantuvo de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma)

Pedersen ganó su primera etapa en la presente edición con un tiempo de 4h.02.13, a una media de 41,6 km/h. Le siguieron el venezolano Orluis Aular y el italiano Marco Frigo. Dentro de top 10 entraron además los colombianos Santiago Buitrago y Egan Bernal, cuarto y sexto, respectivamente.

El grupo de favoritos entró en meta a 13.32 minutos.

En la general, Vingegaard mantuvo el maillot rojo con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida y 2.38 minutos respecto al británico Tom Pidcock.

Invasión de un manifestante

El ciclista español Javier Romo (Movistar) sufrió una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse sin éxito al paso de los corredores que protagonizan la escapada del día en la Vuelta a España.

A 56 km de la meta de Monforte de Lemos (Lugo), el manifestante saltó desde la cuneta con una bandera palestina en la mano, trató de entrar en la carretera, pero tropezó sin lograr su objetivo. En medio de la confusión, Romo miró para atrás y sufrió la caída.

El corredor del Movistar se levantó y tras localizar la posición del manifestante fue por él corriendo sin que se produjeran mayores incidentes.

Monforte de Lemos / EFE