El coordinador de Formación de Vente Venezuela afirmó que los venezolanos están listos para las elecciones

El coordinador nacional de Formación de Vente Venezuela, José Gregorio Contreras, afirmó que la ciudadanía está lista para acudir a unos comicios que permitan avanzar hacia la libertad y la redemocratización del país.

El dirigente ofreció estas declaraciones durante una asamblea de ciudadanos en el municipio Bermúdez. En el encuentro con la militancia del partido que lidera María Corina Machado, el vocero abordó el tema de la transición y la coyuntura política actual.

Contreras señaló que estas reuniones buscan comunicar el mensaje sobre el proceso de transición, empoderar a la gente y organizar a los ciudadanos. Además, enfatizó que la responsabilidad de esta etapa no recae únicamente sobre Machado.

Autonomía de los venezolanos

El representante de la organización política resaltó el entusiasmo inquebrantable de la población por alcanzar la libertad. A su juicio, los ciudadanos asumirán una eventual convocatoria a las urnas sin interferencias externas. “Nosotros somos los que vamos a determinar qué día van a ser las elecciones; ese momento va a llegar y nos estamos preparando para eso”, sostuvo.

En este sentido, expresó que el presidente norteamericano debe hacer política en su país, mientras que a los venezolanos les corresponde decidir en su propio territorio. Agregó que la población quiere un cambio de la situación actual y reconoce en María Corina Machado a su líder.

Respecto a la ruta política, ratificó el deseo de realizar los comicios por la vía democrática y aseguró que están preparados para obtener la victoria en cualquier escenario. “La gente se organiza y toma conciencia sobre la tarea que tiene por delante”, puntualizó.

Finalmente, sobre el crecimiento de la tolda azul en el municipio Bermúdez, expresó su satisfacción por el desarrollo de la estructura en la zona. “El único compromiso en este momento es la libertad de Venezuela, y eso lo tenemos claro en Vente Bermúdez y en todo el país”, concluyó.

Sucre / Yumelys Díaz