El Comando Sur despliega capacidades militares en Venezuela para apoyar el rescate tras los terremotos

Por disposición del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), diversas capacidades militares estadounidenses continúan su arribo a Venezuela con el objetivo de respaldar las labores de asistencia ante los recientes terremotos. Esta ayuda surge tras la solicitud del gobierno venezolano y cuenta con el liderazgo del Departamento de Estado de los EE. UU.

Un Elemento de Respuesta a Contingencias (CRE), integrado por cerca de 100 aviadores expertos en gestión de aeródromos y equipos especializados, llegó al país. Su misión es asistir a las autoridades aeronáuticas venezolanas en la expansión segura del tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Hoy aterriza la última de las cinco aeronaves de carga C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea que transportan a este contingente.

Este grupo técnico complementa el trabajo de un Equipo de Evaluación de Aeródromos de las fuerzas militares estadounidenses, el cual concluyó las reparaciones necesarias que permitieron rehabilitar la operatividad de dicha terminal aérea. Este equipo técnico mantiene labores conjuntas con funcionarios locales y el equipo de respuesta interinstitucional de los EE. UU. para reanudar otras operaciones aeroportuarias críticas.

Todas las operaciones de SOUTHCOM son completamente autosustentables. El personal desplegado en el terreno no requiere recursos locales para realizar su labor humanitaria en beneficio del pueblo venezolano.

Despliegue logístico y apertura de vías marítimas

El operativo militar abarca distintas ramas de las fuerzas armadas para agilizar la entrega de suministros:

Puente Aéreo: Aviones de carga C-130 Hercules de la Fuerza Aérea transportan personal y suministros, mientras que aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines movilizan a recursos y personal clave. Por su parte, helicópteros CH-47 Chinook del Grupo de Tarea Conjunta-Bravo inician hoy su llegada para sumar apoyo de transporte aéreo.

Reactivación de Puertos: Cerca de 130 efectivos del Cuerpo de Marines llegarán al Puerto de La Guaira en las próximas 24 horas. Esta infraestructura quedó inoperativa debido al sismo. En coordinación con las autoridades locales, los Marines habilitarán el puerto para permitir el ingreso por vía marítima de suministros críticos hacia las zonas más afectadas.

Apoyo Naval y de Rescate: Marineros y Marines a bordo del buque de transporte anfibio USS Fort Lauderdale (LPD 28) entregaron esta mañana los primeros suministros de asistencia en el Puerto de La Guaira mediante una embarcación de desembarco. Además, los helicópteros UH-1Y Venom del buque realizan evaluaciones aéreas de los daños y trasladan al personal del Departamento de Estado que lidera la misión humanitaria.

Tecnología satelital para la emergencia

La Fuerza Espacial de los EE. UU., por medio de su componente en el Comando Sur, suministra de forma continua imágenes de satélite que muestran el estado de las comunidades afectadas y los daños en la infraestructura. Estos datos permiten a los planificadores de la ayuda identificar los puntos prioritarios donde se requiere asistencia inmediata para salvar vidas.

La planificación de apoyo militar adicional se mantiene en desarrollo continuo y bajo estrecha coordinación con el Departamento de Estado, el gobierno de Venezuela y los aliados internacionales que suman esfuerzos en esta emergencia.

Puerto La Cruz / Redacción web