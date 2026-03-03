El chavismo marcha para exigir la liberación de Maduro tras dos meses de su captura

Cientos de chavistas se movilizaron este martes por Caracas para exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al cumplirse dos meses de su captura por parte de fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque a Caracas y otras tres regiones cercanas.

"Este pueblo es sabio y valiente va a marchar por las calles de Caracas para decirle a Venezuela y al mundo que Venezuela no se arrodilla carajo, que Venezuela es un pueblo libre, un pueblo valiente", indicó el diputado Mervin Maldonado desde una tarima en el centro de Caracas antes de empezar la marcha.

Maldonado sostuvo que desde el 3 de enero pasado, el chavismo se ha declarado en protesta permanente para exigir la liberación de Maduro, quien está detenido en Nueva York y enfrentará un juicio por cargos relacionados a narcoterrorismo.

Por su parte, Sheyla Martínez, miembro de la Milicia Bolivariana, dijo a EFE que el chavismo se mantiene firme, en lealtad absoluta, exigiéndole al "imperialismo norteamericano yankee" que devuelve al mandatario y a Flores a Venezuela.

Acusaciones

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

El pasado jueves, Maduro pidió a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negó la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela.

Tanto Maduro como el Gobierno de Venezuela están sujetos a sanciones de EE.UU., por lo que el abogado solicitó una licencia a la OFAC para recibir fondos por su labor de defensa, que le fue otorgada el 9 de enero, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció el jurista.

Caracas / EFE