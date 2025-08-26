El cardenal de Honduras calificó de "muy triste" la tensión entre Venezuela y EE.UU.

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, calificó este martes como "muy triste" la tensión entre Venezuela y Estados Unidos y señaló que ningún país debería "intimidar a otro".

"Es muy triste lo que está ocurriendo, es muy triste que un país tenga que intimidar a otro, porque los países estamos llamados a ser hermanos", expresó el cardenal en declaraciones a periodistas.

Rodríguez afirmó, además, que las elecciones de julio de 2024 en Venezuela estuvieron marcadas por "irregularidades ampliamente conocidas".

"El mundo entero conoció cómo las elecciones en Venezuela fueron muy distintas y cómo se las robaron, y están las pruebas públicas. Entonces eso es lo que ha motivado esas tensiones", subrayó el cardenal hondureño.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio de 2024, y este fue juramentado para un nuevo mandato el pasado 10 de enero en el Parlamento, pese a que la oposición mayoritaria asegura contar con las actas que evidenciarían una victoria contundente de Edmundo González Urrutia.

Venezuela y Estados Unidos, sin relaciones diplomáticas desde 2019, viven un nuevo episodio de tensión luego de que la Casa Blanca anunciara la semana pasada que la Administración de Donald Trump está dispuesta a "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluiría el despliegue de buques y tropas en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela.

Maduro afirmó el lunes que a Venezuela "no la toca nadie", y aseguró que fueron activadas todas "las fuerzas y el poder nacional" para defender al país de "las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos".

Estados Unidos también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, a quien el país norteamericano acusa de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

Tegucigalpa / EFE