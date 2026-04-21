Sindicatos de Anzoátegui llaman a participar en paro nacional universitario de este miércoles

Sindicatos que hacen vida en el Núcleo de Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO), ubicado en la zona norte de la entidad, invitaron a profesores, personal obrero y administrativo, y a los estudiantes del alma máter a participar en el paro nacional universitario de 24 horas, convocado para este miércoles 22 de abril.

La jornada de protesta, impulsada por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) para exigir respuestas a la grave crisis salarial que padece el sector, se desarrollará en todas las universidades públicas del país.

En el caso de Anzoátegui, la paralización será acatada por el Sindicato de Trabajadores de la UDO (Sintraudo), la Asociación de Profesores de la UDO (Apudo), la Asociación Sindical de Empleados de la universidad (Aseudo) y el Sindicato de Obreros (Soudo).

"Anzoátegui se suma al paro convocado para mañana 24 en todas las universidades del país. Exigimos un salario digno como lo establece el artículo 91 de la Constitución, restitución de los servicios médicos y funerarios y la derogación del memorando 2792 y el criminal instructivo Onapre; así como la indexación de las prestaciones sociales y la cancelación de las deudas pendientes con el sector universitario", enfatizó el secretario general de Sintraudo, Ignacio Díaz.

El dirigente insistió en que los estudiantes deben sumarse al paro, ya que también se están exigiendo beneficios para ellos, entre esos, becas, un servicio de comedor eficiente y la rehabilitación de la biblioteca.

"En la unión está la fuerza, con Dios y la Virgen Del Valle", finalizó el sindicalista.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez