Carlos III homenajea a Isabel II en el centenario de su nacimiento

El rey Carlos III rindió este martes un homenaje a su madre, la reina Isabel II, a través de un mensaje en video, en el marco de la fecha en la que habría cumplido 100 años.

El monarca británico recordó la figura de la soberana, fallecida en septiembre de 2022 a los 96 años, tras siete décadas en el trono. Destacó su compromiso constante con el servicio público, describiéndola como una figura “inquebrantable” y siempre dedicada a su país.

Durante su intervención, Carlos III evocó también el primer mensaje público de Isabel II cuando era princesa, a los 14 años, en el que expresó su deseo de contribuir a construir un mundo “mejor y más feliz”, idea que, según dijo, sigue compartiendo plenamente.

El homenaje coincide con la presentación de un monumento conmemorativo dedicado a la reina, que incluirá una escultura de bronce representándola en su juventud.

El conjunto escultórico también contará con una figura más pequeña del príncipe Felipe, su esposo, vestido con uniforme de la Marina.

Londres / Redacción web