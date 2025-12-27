Efectivos de Polibolívar detuvieron a un hombre por supuestamente agredir a una vecina

Funcionarios de la Policía del municipio Bolívar (Polibolívar) detuvieron a Manuel Alejandro Fermín, de 24 años, por supuestamente agredir físicamente a una vecina, bajo los efectos del alcohol.

Así lo dio a conocer el director del organismo, comisario general José Ferrer, a través de un boletín de prensa difundido este sábado.

De acuerdo con Ferrer, el hecho se registró luego de que funcionarios adscritos al Servicio de Vigilancia y Patrullaje acudieran a la calle El Trébol del sector La Orquídea de Barcelona, para atender una presunta violencia de género.

Indicó que, una vez en el sitio, los uniformados entrevistaron a ciudadanos que manifestaron que un vecino agredió físicamente a una ciudadana de 54 años, al parecer, en estado etílico.

Procedimiento

El jefe policial manifestó que tras conocer las características del sujeto y la dirección hacia donde huyó, se inició un patrullaje por el sector y fue localizado en la calle principal cuando se desplazaba en una moto de color azul.

"Inmediatamente se le dió la voz de alto, a lo que respondió mostrando una actitud hostil en contra de la comisión, agrediendo a uno de los oficiales. Una vez controlada la situación se procedió a su detención y fue trasladado al ambulatorio Dr. Alí Romero, en donde fue atendido por el galeno de guardia, no obstante este se negó a ser atendido por el personal de salud, teniendo una actitud hostil en contra del personal médico", reza parte del boletín.

Se conoció que, posteriormente, el sujeto fue trasladado a la sede policial, donde quedó bajo la orden de la Fiscalía 24 del Ministerio Público por estar señalado de incurrir en un delito contemplado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Barcelona / Elisa Gómez