EEUU respalda reactivación del FMI con Venezuela y apuesta por la recuperación económica

La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó que la administración del presidente Donald Trump ha avanzado en su compromiso de apoyar la estabilización de la economía venezolana.

“La administración Trump ha estado cumpliendo con rapidez la promesa de @POTUS de ayudar a estabilizar y restaurar la economía de Venezuela para beneficiar tanto a los estadounidenses como a los venezolanos”, señala el comunicado difundido en la red social X.

El mensaje también destaca que el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha sido clave para retomar vínculos con organismos internacionales. “El reconocimiento por parte de los Estados Unidos de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha liderado el camino para que el @IMFNews (Fondo Monetario Internacional) retome su compromiso con Venezuela”.

Asimismo, la representación diplomática calificó como positiva la decisión de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. “Acogemos con satisfacción esta decisión de los países miembros del FMI como un paso importante hacia la estabilización y recuperación económica de Venezuela”.

Finalmente, indicaron que el Departamento del Tesoro espera cooperación con el organismo multilateral “en políticas que beneficien a todos los venezolanos, y continuaremos colaborando con Venezuela a medida que avance por este camino”.

Caracas / Redacción web