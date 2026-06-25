EE. UU. moviliza fondos y equipos de rescate tras terremoto en Venezuela

El gobierno de los Estados Unidos inició un operativo de asistencia humanitaria para atender la situación provocada por el terremoto que afectó el territorio venezolano. A través de un comunicado publicado por el Departamento de Estado, se informó que el presidente Donald Trump autorizó la asignación de recursos financieros, el despliegue de personal y la coordinación con las autoridades interinas de Venezuela.

La respuesta de Washington contempla una partida de 150 millones de dólares para la asistencia. Según detalló el Departamento de Estado, 50 millones se canalizarán a través de asignaciones a organizaciones y agencias internacionales con presencia en el terreno —como World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, el International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)—. Los 100 millones de dólares restantes serán aportados al fondo para Venezuela de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Despliegue de personal y logística militar

Para las operaciones en el terreno, la administración estadounidense envió un Equipo de Respuesta para Asistencia en Desastres (DART), el cual incluye a dos brigadas de búsqueda y rescate urbano de los departamentos de bomberos de los condados de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles (California). Estos equipos están integrados por bomberos, médicos, ingenieros y especialistas en rescate canino que operaron en el Caribe durante el huracán Melissa.

El Departamento de Estado, que actúa como la agencia coordinadora del operativo, informó la activación de un Grupo de Trabajo en Washington y la cooperación del Departamento de Guerra (DoW) y el Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM). El sector militar aportará aeronaves de ala fija y helicópteros para la logística, la evaluación de daños y el traslado de suministros y alimentos a las zonas afectadas.

Asistencia consular

El comunicado del Departamento de Estado también hizo referencia a la situación de sus ciudadanos en el país. La entidad activó líneas telefónicas de atención e instó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en territorio venezolano a registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir notificaciones, así como a seguir los canales de la Embajada de EE. UU.

"Estados Unidos mantiene el compromiso de ayudar a Venezuela a recuperarse de este desastre", concluye el reporte, el cual señala que las agencias continuarán evaluando las condiciones para determinar el envío de asistencia adicional.

Redacción web